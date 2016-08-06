Завтра температура воздуха в Азербайджане повысится до 42 градусов

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет безоблачная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 августа в столице и на полуострове северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем - 35-38, в Баку ночью 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, в некоторых местах до 42, в горах ночью 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм.рт.ст., относительная влажность ночью 60-70%, днем - 25-40%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 24-25, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 25-26, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.