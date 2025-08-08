О нас

Завтра температура воздуха незначительно понизится

Завтра температура воздуха незначительно понизится 9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
8 августа 2025 г. 13:01
Завтра температура воздуха незначительно понизится

9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 32-36 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 33-38, в горах ночью - 15-20, днем - 23-28 градусов тепла.

