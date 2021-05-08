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Завтра синоптики прогнозируют сильный ветер

Завтра синоптики прогнозируют сильный ветер 9 мая днем в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, временами с усилением до 20-23 м/с. 10 мая прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с, временами с усилением до 23-2
Экология
8 мая 2021 г. 16:33
Завтра синоптики прогнозируют сильный ветер

9 мая днем в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, временами с усилением до 20-23 м/с. 10 мая прогнозируется северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с, временами с усилением до 23-28 м/с. По сообщению синоптиков, наутро порывы ветра достигнут 30 м/с.

Как сообщает Report, с соответствующим предупреждением выступила Национальная служба гидрометеорологии.

Утром и ночью 10 мая будет дождливо. Вечером 9 мая вплоть до вечера 10 мая в некоторых районах возможны дожди и грозы, в высокогорных районах выпадет снег.

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