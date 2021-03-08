Завтра пройдет без осадков

9 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ночью и утром в некоторых местах будет изморось. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем-7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем - 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов ночью и 50-55 процентов днем.

9 марта в районах Азербайджана погода будет в основном без осадков, но ночью в некоторых горных районах ожидается дождь и снег. Временами туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

9 марта на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.