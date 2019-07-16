Завтра произойдет второе за год лунное затмение

17 июля произойдет второе за год частичное затмение Луны.

Как сообщили Report в Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), процесс наступит в 00:03, достигнет своего максимума в 01:31.

Природное явление завершится в 02:59.

Наблюдать за лунным затмением можно будет с территории Южной Америки, Европы, Африки, Азии, Австралии и России, с территории Азербайджана не удастся.

Отметим, что первое лунное затмение произошло в этом году 21 января.