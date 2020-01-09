Завтра произойдет первое лунное затмение года

Завтра произойдет первое лунное затмение текущего года.

Как сообщает Report, природное явление придется на ночь с 10 на 11 января.

Процесс затмения стартует в 21:08 и завершится в 01:12. Процесс достигнет максимума в 23:11.

Лунное затмение будет наблюдаться в Азии, Европе, Африке и Австралии. Природное явление будет сложно разглядеть невооруженным глазом.

В максимальной фазе затмения Луна будет казаться чуть темнее обычной полной луны. Затмение будет наблюдаться и с территории Азербайджана.

Отметим, что в 2020 году произойдет 4 лунных затмений. Второе лунное затмение состоится в ночь с 5 на 6 июня, третье – 5 июля, последнее – 30 ноября.