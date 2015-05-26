​Завтра погодные условия в Азербайджане будут благоприятны для метеочувствительных людей

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report заявил главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По его словам, утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать южный ветер. Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 25-30 градусов тепла.

27 мая в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Однако, ближе к вечеру возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра погодные условия на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеочувствительных людей. Ожидающийся 28 мая слабый южный ветер и незначительный спад атмосферного давления могут вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.