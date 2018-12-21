С завтрашнего дня на территории страны погодные условия постепенно стабилизируются, температура повысится

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ С 22 декабря на территории страны погодные условия постепенно стабилизируются.

В столице и в регионах в основном пройдет без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер. Завтра в столице ожидается 6-8, в регионах 8-13 градусов тепла, в горных территориях прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

По ее словам, по сравнению с предыдущими днями, 23-24 декабря температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.

В столице ожидается 9-11, в регионах 9-14, в горных территориях 3-5 градусов тепла.