Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей
Экология
- 26 октября, 2025
- 15:43
Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала медико-метеорологический прогноз.
Как сообщили Report в службе, 27 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
Последние новости
15:57
США в рамках соглашения с Вьетнамом оставят пошлины на уровне 20%Другие страны
15:43
Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людейЭкология
15:20
СМИ: Боевики РКК покинут лагеря и укрытия на границе Ирака и ТурцииВ регионе
15:02
В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подросткаПроисшествия
14:54
Китай предложил США повысить уровень торговых отношенийДругие страны
14:51
Азербайджанские гандболистки выступят на Играх исламской солидарности в Эр-РиядеКомандные
14:34
ГЭЦ провел тестовый экзамен для приема на работу в музыкальные и художественные учрежденияНаука и образование
14:33
Фото
В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человекПроисшествия
14:21