    Экология
    • 26 октября, 2025
    • 15:43
    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала медико-метеорологический прогноз.

    Как сообщили Report в службе, 27 октября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

    Национальная Гидрометеорология прогноз
    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

