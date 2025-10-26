Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
Ekologiya
- 26 oktyabr, 2025
- 15:28
Oktyabrın 27-də gözlənilən tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
