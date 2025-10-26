İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ekologiya
    • 26 oktyabr, 2025
    • 15:28
    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Oktyabrın 27-də gözlənilən tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

