Завтра в Азербайджане ожидается морозная погода, прогнозируется снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Во второй половине дня местами возможны осадки с переходом на мокрый снег к вечеру. Северо-западный ветер во второй половине дня временами усилится.

Температура воздуха на полуострове составит ночью от -1°С до 2°С, днем 3-5°С, в Баку ночью около 0°С, днем 3-5°С.

Атмосферное давление будет выше нормы – 772 мм рт. ст., относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем в некоторых местах ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – мокрый снег и снег. В отдельных местах возможен туман. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от -2°С до 3°С, днем 4-7°С, в горах ночью ожидается -4-8°С, днем 0-4°С.

МЭПР предупреждает, что начиная с полудня 22 января до полудня 23 января преимущественно в северных и восточных районах ожидаются осадки, мокрый снег, снег. Местами на Большом Кавказе возможны интенсивные осадки. Западный ветер местами усилится. Дороги покроются льдом.