Завтра ожидаются снег и дождь

12:41

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 6-8°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами интенсивный. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 9-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-6° тепла.