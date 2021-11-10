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Завтра ожидаются снег и дождь

Завтра ожидаются снег и дождь 12:41
Экология
10 ноября 2021 г. 13:13
Завтра ожидаются снег и дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове и в Баку ночью составит 6-8°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами интенсивный. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в некоторых местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 9-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-6° тепла.

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