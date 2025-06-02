Завтра ожидаются ливни и сильный ветер

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 24-29° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются ливневые дожди и грозы. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, не исключается град, в высокогорных районах выпадет мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 13-18° тепла.