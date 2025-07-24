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Завтра ожидаются кратковременные осадки

Завтра ожидаются кратковременные осадки 25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых пригородных территориях не исключается изморось.
Экология
24 июля 2025 г. 13:43
Завтра ожидаются кратковременные осадки

25 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых пригородных территориях не исключается изморось.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 34-39 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако утром в некоторых северных и западных районах временами ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 33-38, в горах ночью 13-18, днем - 22-26 градусов тепла.

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