Завтра ожидается ветреная погода

Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Гобустане, Гусаре, Нефтчале, Сальяне, Дашкесане, Горанбое, Кяльбаджаре, Лачыне, Джалилабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Масаллы, Лянкяране будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.