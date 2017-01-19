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    В Азербайджане ожидается похолодание, дождь и мокрый снег

    В предгорных районах прогнозируется снег

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завтра, 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах вероятны дожди. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег.

    Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром. 

    Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла, в Баку ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.

    Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность составит 85-95%. 

    В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, а в предгорных районах - снег. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами вероятен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла, в горах ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

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