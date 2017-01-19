В Азербайджане ожидается похолодание, дождь и мокрый снег

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Завтра, 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах вероятны дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых местах полуострова возможен мокрый снег.

Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла, в Баку ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, мокрый снег, а в предгорных районах - снег. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами вероятен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 3-8°С тепла, в горах ночью 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.