Завтра ожидается дождь и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, есть вероятность, что в некоторых местах ночью и утром ожидается кратковременный дождь. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем 15-17° тепла, в Баку ночью 11-13°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, есть вероятность выпадения града. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 9-14° тепла.