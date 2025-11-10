Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Завтра ожидается 24 градуса тепла

    Экология
    • 10 ноября, 2025
    • 12:20
    11 ноября в Азербайджане ожидается 24 градуса тепла.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах слабый туман, будет преобладать юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем 17-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать западный ветер.

    Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 2-4°, днем 10-15° тепла.

    прогноз погоды Баку Абшеронский полуостров регионы
    Лента новостей