    Экология
    • 28 марта, 2026
    • 14:06
    Завтра осадки в Баку постепенно прекратятся

    В Баку и на Абшеронском полуострове 29 марта ожидаются переменные осадки, местами интенсивные.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Отмечается, что в связи с интенсивными осадками вновь возможны подтопления некоторых территорий.

    В службе сообщили, что днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и днем местами возможен туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха почью составит 8-11° тепла, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы 753 мм рт.ст., относительная влажность ночью составит 90-95%, днем 60-70%.

    В районах Азербайджана местами дожди, в горных районах возможен снег. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и днем. местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° градусов тепла.

    Ночью и утром некоторые дороги покроются льдом.

    Национальная служба гидрометеорологии Проливные дожди
    Sabah gündüzdən Bakıda yağıntılar tədricən kəsiləcək
    Ты - Король

