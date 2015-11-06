​Завтра в Азербайджане похолодает

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Завтра на территории Азербайджана похолодает.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 7 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром и вечером местами ожидается моросящий дождь. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем 11-14, в Баку ночью 8-10, днем 11-13 градусов тепла.

В районах Азербайджана возможны осадки, утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 7-9 ноября будут благоприятны для метеочувствительных людей, однако высокая влажность может вызвать чувство дискомфорта.