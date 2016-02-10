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    Завтра на территории Азербайджана ожидается 10 градусов тепла

    В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются дожди

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами вероятны дожди. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,  в столице и на полуострове прогнозируется умеренный южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 6-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-10 градусов тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. 

    Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, в высокогорье 13-18 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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