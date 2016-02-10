Завтра на территории Азербайджана ожидается 10 градусов тепла

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами вероятны дожди.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице и на полуострове прогнозируется умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4, днем 6-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-10 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, в восточных районах ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, в высокогорье 13-18 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.