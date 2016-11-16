Завтра на территории Азербайджана ожидаются осадки

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах республики.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки.

Ближе к вечеру слабый северо-восточный ветер сменится на временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 7-9°С, днем - 10-13°С. В Баку ночью - 7-9°С, днем - 10-12°С.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются туман и дожди, местами интенсивные. В горных и предгорных районах возможны мокрый снег и снег. Днем в западных районах осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-8°С, днем - 8-13°С, в горах ночью от -3°С до 2°С, днем - 4-8°С.