Завтра осадков не ожидается

25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром на отдельных территориях будет небольшой туман.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15–18 °C, днем – 22–26 °C. Атмосферное давление – 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–75 %, днем 55–65 %.

В остальных регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный.

Температура ночью 12–16 °C, днем 23–28 °C; в горах ночью 4–7 °C, днем 11–16 °C.