    Экология
    • 24 сентября, 2025
    • 13:13
    Завтра осадков не ожидается

    25 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром на отдельных территориях будет небольшой туман.

    Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 15–18 °C, днем – 22–26 °C. Атмосферное давление – 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–75 %, днем 55–65 %.

    В остальных регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, местами возможен туман. Ветер восточный.

    Температура ночью 12–16 °C, днем 23–28 °C; в горах ночью 4–7 °C, днем 11–16 °C.

    прогноз погоды Баку Абшеронский район
    Sabah hava yağmursuz olacaq

