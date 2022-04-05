Завтра будет дуть сильный ветер, в горах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 апреля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщил Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Юго-западный ветер к вечеру сменится усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью 8-10°, днем 15-18° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65%.

Завтра ночью и вечером в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки. В горных районах есть вероятность выпадения снега. Ночью и утром в некоторых местах туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 11-16° тепла.