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Завтра будет дуть сильный ветер

Завтра будет дуть сильный ветер Атмосферное давление повысится с 755 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%
Экология
5 апреля 2021 г. 14:11
Завтра будет дуть сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 6 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня будет дуть сильный северо-западный ветер, к вечеру станет умеренным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-11, днем 14-17 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дождь. Ночью и утром местами туман, подует западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем 20-25, в горах ночью 3-8 градусов тепла, в высокогорье 0-3 градуса мороза, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 апреля на Абшеронском полуострове ожидается кратковременный сильный северный ветер хазри, который может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство беспокойства.

Служба также распространила предупреждение. В первой половине дня 6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с, в некоторых частях полуострова - до 30 м/с. 6 апреля в районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах до 25-30 м/с.

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