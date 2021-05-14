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Завтра будет 33 градуса тепла

Завтра будет 33 градуса тепла 15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
14 мая 2021 г. 12:44
Завтра будет 33 градуса тепла

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 24-29 градусов тепла, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 процентов, днем 40-45 процентов.

15 мая в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром местами будет туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 мая на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке 33 degrees of heat predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah 33 dərəcə isti olacaq

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