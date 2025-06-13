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Замминистра: Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях находится в центре внимания

Замминистра: Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях находится в центре внимания Замминистра: Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях находится в центре внимания
Экология
13 июня 2025 г. 13:36
Замминистра: Увеличение биоразнообразия на освобожденных территориях находится в центре внимания

Увеличение биоразнообразия на освобожденных от оккупации территориях остается в центре внимания.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил руководитель Рабочей группы по экологическим вопросам, заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, в соответствии с мероприятиями по увеличению биоразнообразия и восстановлению экосистемы, в Джебраильском районе выпущены на природу 33 джейрана, в Лачынском районе - 5 соколов, 4 восточнокавказских тура, 10 куропаток, а также в Кяльбаджарском районе - 3 безоаровых козла.

"Также до сегодняшнего дня в реки Баситчай, Хакаричай, Кёндялянчай и Баргюшад, а также в водохранилища Кёндялянчай, Суговушан и Хачынчай, в общей сложности выпущено более 1,3 млн мальков форели и карпа", - добавил Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə biomüxtəlifliyin artırılması diqqət mərkəzindədir

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