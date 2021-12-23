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Замминистра: Уровень Каспийского моря в будущем в разной степени снизится

Замминистра: Уровень Каспийского моря в будущем в разной степени снизится В будущем в разной степени ожидается снижение уровня Каспийского моря.
Экология
23 декабря 2021 г. 16:11
Замминистра: Уровень Каспийского моря в будущем в разной степени снизится

В будущем в разной степени ожидается снижение уровня Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на семинаре на тему «Влияние климатических изменений и других факторов на изменение уровня Каспийского моря и возможности адаптации».

Он отметил, что колебания уровня Каспийского моря, являются одним из самых обсуждаемых вопросов в последние годы: «Уровень этого моря, который играет особую роль в формировании экономик прикаспийских стран, к концу века значительно снизится. Безусловно, не исключено, что все это в конечном итоге окажет серьезное влияние на экосистему моря, а также на экологию и экономическую жизнь прикаспийских стран».

По его словам, за последние 25 лет в результате влияния глобальных климатических изменений уровень воды в море вновь снизился: «Немецкие и голландские ученые провели исследования по этому поводу. К концу века уровень Каспийского моря в связи с ожидаемым сценарием потепления может снизиться еще на 9 или 18 метров по сравнению с сегодняшним уровнем».

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