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Замминистра: С 5 февраля ожидается понижение температуры, усиление ветра и осадки

Замминистра: С 5 февраля ожидается понижение температуры, усиление ветра и осадки Туманная погода продержится на территории республики до 3 февраля.
Экология
1 февраля 2025 г. 13:23
Замминистра: С 5 февраля ожидается понижение температуры, усиление ветра и осадки

Туманная погода продержится на территории республики до 3 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в дневные часы температура воздуха на поверхности земли относительно высокая, а ночью, из-за ее охлаждения, в наземном слое формируется инверсионный туман.

"В последние дни максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 16 градусов тепла. Вчера температура была на 6,7 градуса выше климатической нормы. Теплая погода сохраняется и в регионах. Особенно в тихую безветренную погоду формирование инверсионного слоя приводит к туману. Сейчас туманная погода наблюдается в Сумгайыте, Бине, Губе, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Шамкире, Лерике, видимость ограничена до 200 метров ", - сказала заместитель министра.

У. Тагиева отметила, что информация о суровой зиме в Азербайджане не подтвердилась и не является официальной. "Фактические наблюдения подтверждают, что эти предположения не оправдались. В декабре и январе среднемесячная температура была на 1,2 градуса выше нормы. В первые дни февраля температура останется выше нормы. Однако в следующем месяце не исключены холодные периоды. С 5 февраля прогнозируется изменение погодных условий: понижение температуры, усиление северо-западного ветра и осадки", - подчеркнула она.

Замминистра также добавила, что прогнозы погоды на различных сайтах отличаются, и порой не соответствуют информации официальной структуры, поэтому для точности рекомендуется использовать мобильное приложение meteo.az.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Fevralın 5-dən etibarən temperaturun enəcəyi, küləyin güclənəcəyi və yağıntılar proqnozlaşdırılır

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