Замминистра обнародовал правила платного пользования водой

Нехватка пресноводных ресурсов страны, глобальные климатические изменения, бурное развитие различных отраслей экономики, расширение отраслей сельского хозяйства и, как следствие, ежедневный рост спроса на воду делают крайне важным экономное использование и охрану водных ресурсов, что играет важную роль в устойчивом социально-экономическом развитии страны.
Как передает Report, об этом заявил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.
По его словам, на сегодняшний день отсутствие определения ценности воды как природного ресурса в нашей стране не только не способствует экономному использованию воды, но и затрудняет точный учет и оценку воды: " Применение тарифов по платному водопользованию имеет особую значимость. В международной практике, в том числе в странах с обилием водных ресурсов, использование таких природных водных ресурсов является платным. Согласно правилам, платежи за объем воды будут осуществляться юридическими или физическими лицами, которые берут воду непосредственно из водных и водохозяйственных объектов, в том числе из поверхностных и подземных природных источников, водохранилищ, с применением технических устройств и оборудования”.
Р.Саттарзаде отметил, что основной целью внедрения платного водопользования является эффективное и экономичное использование водных ресурсов, улучшение охраны вод, ведение точного учета воды и обеспечение деятельности водохозяйственных организаций по принципу самофинансирования: "Платежи за объем воды будут рассчитываться на основе тарифов с учетом результатов анализа показателей годового водохозяйственного баланса".
По его словам, плата за пользование водой будет дифференцирована в зависимости от ее качества, назначения, технического уровня водохозяйственных объектов, способов забора, транспортировки воды и других факторов.
Использование водных объектов, доступных для всеобщей эксплуатации с целью удовлетворения личных потребностей, будет бесплатным.
Он также отметил, что предложения по механизму осуществления платежей за объем воды будут подготовлены и представлены в Кабинет министров в трехмесячный срок, а плата за водопользование (тарифы) будет определена Тарифным советом.