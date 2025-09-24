Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Замминистра: На освобожденных территориях заложено 132 га зеленых насаждений

    Экология
    • 24 сентября, 2025
    • 14:12
    Замминистра: На освобожденных территориях заложено 132 га зеленых насаждений

    В Зангиланском, Джебраильском, Агдамском и Физулинском районах создано в общей сложности 132 гектара новых зеленых насаждений.

    Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

    Он отметил, что с учетом планов по очистке лесного фонда от мин и неразорвавшихся боеприпасов, на территории Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов в общей сложности проведены посадки и посевные работы на площади 286 гектаров лесного фонда.

    "Также предусмотрено проведение посадочных и посевных работ на 240 гектарах лесного фонда в осенний сезон 2025 года. В настоящее время продолжаются работы по подготовке почвы на данных территориях", – добавил заместитель министра.

    Nazir müavini: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıb
    Deputy minister: 132 hectares of greenery planted in liberated territories

    Последние новости

    15:22

    Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

    Внешняя политика
    15:19

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    15:15

    В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

    Промышленность
    15:09

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    15:02
    Видео

    В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма

    Другие страны
    14:51

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Экология
    14:50
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:48

    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    В регионе
    Лента новостей