Замминистра: На освобожденных территориях заложено 132 га зеленых насаждений

В Зангиланском, Джебраильском, Агдамском и Физулинском районах создано в общей сложности 132 гектара новых зеленых насаждений.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании Рабочей группы по экологическим вопросам.

Он отметил, что с учетом планов по очистке лесного фонда от мин и неразорвавшихся боеприпасов, на территории Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов в общей сложности проведены посадки и посевные работы на площади 286 гектаров лесного фонда.

"Также предусмотрено проведение посадочных и посевных работ на 240 гектарах лесного фонда в осенний сезон 2025 года. В настоящее время продолжаются работы по подготовке почвы на данных территориях", – добавил заместитель министра.