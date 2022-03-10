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Замминистра: Каспийское море загрязняется из 128 источников

Замминистра: Каспийское море загрязняется из 128 источников Сегодня насчитывается 128 источников загрязнения Каспийского моря. Они расположены на территориях от реки Самур до Астары.
Экология
10 марта 2022 г. 11:41
Замминистра: Каспийское море загрязняется из 128 источников

Сегодня насчитывается 128 источников загрязнения Каспийского моря. Они расположены на территориях от реки Самур до Астары.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

“Мы работаем совместно со всеми государственными структурами для сохранения экологического состояния бассейна Каспийского моря, проводим мониторинги при помощи специального научно-исследовательского судна "Алиф Гаджиев". В этом году мониторинги проводились 3 раза. Промышленные предприятия, расположенные от реки Самур до Астары, а также нефтяные компании на Каспии играют большую роль в загрязнении моря. Мы проводим просветительские мероприятия и продолжим работу в этом направлении ”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Xəzər dənizi 128 mənbədən çirklənir”

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