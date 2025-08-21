Замминистра экологии: Азербайджан обеспокоен масштабными последствиями обмеления Каспия

Азербайджан обеспокоен стремительным обмелением Каспийского моря, что оказывает крайне негативное влияние на портовую инфраструктуру и перевозки нефти, грозит нанести катастрофический ущерб популяциям осетровых и тюленей.

Как передает Report, об этом агентству Reuters заявил заместитель министра экологии Азербайджана Рауф Гаджиев.

"За последние пять лет уровень воды на Каспии снизился на 0,93 метра, за последние 10 лет — на 1,5 метра, а за последние 30 лет — на 2,5 метра", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что падение уровня воды уже влияет на жизнь прибрежного населения и работу портов. "Отступление береговой линии меняет природные условия, тормозит экономическую деятельность и создает новые вызовы для устойчивого развития", - сказал Гаджиев.

По его словам, суда сталкиваются с растущими трудностями при заходе и маневрировании в Бакинском порту. Это приводит к сокращению грузоподъемности и росту логистических расходов, добавил он.

Гаджиев также заявил, что обмеление уничтожает водно-болотные угодья, лагуны и тростниковые заросли, ставит под угрозу выживание некоторых морских видов.

"Сокращение площади моря и исчезновение сезонных ледовых полей на севере угрожает популяции каспийских тюленей. При падении уровня моря на 5 метров тюлени теряют до 81% мест размножения, а при падении на 10 метров они практически полностью лишаются подходящих мест", - сказал Гаджиев.