Замминистра: Азербайджан является одной из стран, чувствительных к последствиям изменения климата

17:23

Азербайджан является одной из стран, чувствительных к последствиям изменения климата.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, изменение климата приводит к сокращению водных ресурсов и проблемам в сельском хозяйстве: "Уменьшение количества осадков, как в Азербайджане, так и на территориях, через которые проходят реки, впадающие в нашу страну, является основным фактором, ведущим к дефициту воды. Потепление, сокращение водных ресурсов, а также деградация почв приводят к истощению и уничтожению лесов.

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей, формирующих парниковые выбросы, обуславливающих изменение климата и вызывающих глобальное потепление. Использование различных химических веществ, пестицидов и удобрений также снижает качество почв".

Керимов принял участие в конференции "Влияние изменения климата на развитие сельского хозяйства" в Нахчыване.