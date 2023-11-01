Задержаны занимавшиеся незаконной рыбной ловлей в Каспийском море

В ходе очередных совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте, в акватории Пираллахинского района Каспийского моря задержаны занимавшиеся незаконно

В ходе очередных совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте, в акватории Пираллахинского района Каспийского моря задержаны занимавшиеся незаконной рыбной ловлей.

Об этом Report сообщили в Службе.

По словам официального представителя Государственной службы экологической безопасности Гафара Агаева, у задержанных изъято запрещенное к использованию рыболовное снаряжение, 685 единиц различных видов рыбы, синтетическая сеть длиной 350 метров. Сумма нанесенного ущерба природе составила 7601 манат:

По факту составлен акт. Расследование проводится в Управлении полиции на водном транспорте.