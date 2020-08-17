За загрязнение воздуха оштрафовано ответственное лицо

Дано обязательное для исполнения указание по установке очистного сооружения

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выяснили, что асфальтобетонный завод, принадлежащий Дорожному управлению №1 и действующий в поселке Гилязи Хызинского района, выбрасывает отходов больше, чем предусмотрено нормой.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Рамал Багиров, по данному факту в отношении ответственного лица ведомства Хидаята Рзаева составлен протокол и на него наложен штраф в размере 2 500 манатов.

Также дано обязательное для исполнения указание по установке очистного сооружения.