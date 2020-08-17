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За загрязнение воздуха оштрафовано ответственное лицо

За загрязнение воздуха оштрафовано ответственное лицо Дано обязательное для исполнения указание по установке очистного сооружения
Экология
17 августа 2020 г. 12:56
За загрязнение воздуха оштрафовано ответственное лицо

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности выяснили, что асфальтобетонный завод, принадлежащий Дорожному управлению №1 и действующий в поселке Гилязи Хызинского района, выбрасывает отходов больше, чем предусмотрено нормой.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Рамал Багиров, по данному факту в отношении ответственного лица ведомства Хидаята Рзаева составлен протокол и на него наложен штраф в размере 2 500 манатов.

Также дано обязательное для исполнения указание по установке очистного сооружения.

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