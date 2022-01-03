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Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,8 метра

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,8 метра Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,8 метра.
Экология
3 января 2022 г. 13:03
Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,8 метра

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 2,8 метра.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

По данным на 12:00 3 января, местами выпали осадки, в горных районах выпал снег, преобладает порывистый северо-западный ветер.

Объем выпавших осадков в Ярдымлы составил 27.0 мм, Биласуваре - 26.0 мм, Лазе (Гусар) - 11.0 мм, Шахбузе - 7.0 мм, Агдере (Ордубад) - 6.0 мм, Шабрани, Ордубаде - 4.0 мм, Хыналыге, Лерике, Губе, Грызе - 3.0 мм, Астаре, Шаруре - 2.0 мм, Гусаре, Халтане, Садареке - до 1.0 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1,0 мм.

Высота снежного покрова составила в Лазе (Гусар) 18 см, Грызе -13 см, Агдере (Ордубад) - 10 см, Хыналыге, Шахбузе - 7 см, Халтане - 6 см, Лерике - 4 см, Шаруре, Садареке - 2 см, Гусаре, Сарыбаше (Гах) - 1 см.

Скорость северо-западного ветра достигала в Нефтчале 28-32 м/с, Шеки, Тертере – 25 м/с, Барде, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Дашкесане – 20 м/с, Агдаме – 18 м/с, Баку и на Абшеронском полуострове – 15-19 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 2,8 метров.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове до 6° тепла, в аранских районах - 3-6 тепла, горных районах - 2-9° мороза, Нахчыванской АР – 5-10° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Neft Daşlarında dalğanın hündürlüyü 2,8 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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