Высота волн на Каспии достигла 4 метров

По состоянию на 18:00 27 ноября на территории страны наблюдалось усиление северо-западного ветра, в Нахчыване, Гяндже, Джейранчеле, Шеки, Огузе, Загатале, Балакяне выпал дождь, в Шахдаге, Гусаре, Хыналыге - снег.

По состоянию на 18:00 27 ноября на территории страны наблюдалось усиление северо-западного ветра, в Нахчыване, Гяндже, Джейранчеле, Шеки, Огузе, Загатале, Балакяне выпал дождь, в Шахдаге, Гусаре, Хыналыге - снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Скорость северо-западного ветра в горных районах Загатальского района (Алибей) достигала 40 м/с, Гяндже - 35 м/с, Нафталане - 32 м/с, Товузе - 26 м/с, Агстафе - 25 м/с, Тертере, Сальяне - 23 м/с, Нефтчале, Балакяне, Шемкире - 20 м/с, Ярдымлы, Кяльвазе, Ширване, Барде, Мингячевире, Джоджуг Марджанлы - 18 м/с, Джульфе, Сабирабаде - 17 м/с, Агдаме, Нахчыване, Джейранчеле, Билясуваре, Гедабеке - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 28 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в Каспийском море достигла 4 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 13-16, в Нахчыванской АР - 15-20, в горных районах до 14 градусов тепла, в низменных районах - 17-23 градуса тепла, в высокогорных районах до 0 градусов.