Высота снежного покрова в Грызе достигла 9 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы данные о наблюдавшихся со дня 16 по утро 17 октября погодных условиях в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как и прогнозировалось, с полудня 16 октября по утро 17 октября в стране наблюдались нестабильные погодные условия, временами шли дожди, местами сильные, прогремели грозы, в высокогорных районах выпал снег. Преобладал северо-западный ветер, временами усиливающийся в некоторых районах, на Абшеронском полуострове и в Абшеронском приморском районе.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило - 6-15 мм, в Лянкяран-Астаринской зоне - 9-14 мм, на Большом Кавказе - 1-13 мм, в районах Центрального Арана - 1-8 мм, на Малом Кавказе - 5-6 мм, в Газах-Гянджинской зоне - 0-4 мм, в Нахчыване - 0-6 мм.

Высота снежного покрова в Грызе составила 9 см, Хыналыге и Шахдаге - 4 см.