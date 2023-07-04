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Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ

Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ "Пренебрежение к окружающей среде напрямую вредит нашему собственному здоровью. Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе”.
Экология
4 июля 2023 г. 14:54
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ

"Пренебрежение к окружающей среде напрямую вредит нашему собственному здоровью. Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе”.

Об этом Report сказал председатель Общественного объединения ”Биосфера", эколог Горхмаз Ибрагимли.

Он сказал, что подобные поступки являются одной из самых болезненных проблем:

"В основе таких явлений, как нанесение ущерба природе, вырезание имен на деревьях, срывание коры с деревьев и т. д., лежит плохая просветительская работа и пробелы в период начального образования. Это проявляется после определенного возраста. Просветительскую работу следует начинать с детского сада. Если мы будем приучать наших детей с детского сада защищать природу, они будут удерживать взрослых от подобных поступков. В таком случае будет сформировано более чуткое и внимательное к природе общество”.

По словам эколога, защищая природу, мы напрямую защищаем собственное здоровье:

"Я призываю людей быть более внимательными. Нужно беречь природу, бережно к ней относиться. Вырезая на деревьях, обрывая с них ветки, мы просто причиняем себе вред. Если на каком-то дереве каждый будет вырезать свои инициалы, это дерево высохнет за очень короткое время. Поступая так, мы буквально лишаем себя чистого воздуха. Защита природы и внимание к ней - в наших руках”.

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