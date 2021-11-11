Обнародована фактическая погода в Азербайджане

10:18

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 10:00 11 ноября погодные условия на территории страны остаются нестабильными, местами шел дождь, в горах выпал снег, дул сильный северо-западный ветер.

Объем осадков в Габале составил 17,0 мм, на территории Айричай-Башдашагыл (Огуз) 15,0 мм, в Сарыбаше (Гах) - 12,0 мм, в Кишчае (Шеки) - 11,0 мм, в Гусаре - 10,0 мм, в Гедабее - 9,0 мм, в Кюрдамире и Огузе - 7,0 мм, в Шеки - 6,0 мм, в Губе - 6,0 мм, в Дашкесане и Имишли - 5,0 мм, в Шахдаге, Лерике, Бейлагане и Халтане - 3,0 мм, в Гёйгёле, Агдаме, Гобустане, Загаталах - 2,0 мм, в Нафталане, Шамкире, Алтыагадже, Гёйчае, Сабирабаде, Джафархане, Шабране и Балакене - до 1,0 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1,0 мм.

Высота снежного покрова в Гусаре составила 9 см, в Грызе - З-8 см, в Сарыбаше (Гахе) и Хыналыге - 3 см, в Шахдаге-2 см, в Халтане - 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 7-9° тепла, в низменных районах -

7-10° тепла, в горных районах 2-8° мороза, в Нахчыванской АР 1-7° тепла.

Отметим, что днем 12 ноября и 13 ноября на территории страны будет наблюдаться стабильная погода, преимущественно, без осадков.