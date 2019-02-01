Ирада Ибрагимова: Выбрасываемые в Каспий отходы не позволяют морю восстановиться

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Выбрасываемые в Каспий отходы не позволяют морю восстановиться".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, каждый несет ответственность за чистоту Каспийского моря: "Каспий - принадлежит всем нам, все мы несем ответственность за его чистоту, и сообща должны защищать его от загрязнения. Поэтому каждый должен начать с себя. Каспий способен в определенной степени самовосстановиться, но нанесенный нами ущерб и выбрасываемые отходы не позволяют ему восстановиться, что приводит к постепенному разрушению морской экосистемы".

Пресс-секретарь отметила, что целью министерства является защита Каспийского моря от загрязнения и улучшение его экологической ситуации: "Для этого мы предпочитаем пропаганду и просвещение. Мы надеемся, что каждое физическое и юридическое лицо в ответ на наш призыв выполнит свои задачи, а предприниматели, отдавая приоритет современным технологиям, установят отвечающие стандартам очистительные установки".