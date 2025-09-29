Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 16:04
    За последние пять лет количество экологических законопроектов, контролируемых парламентами, значительно увеличилось и превысило 50.

    Как передает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на "Неделе климатических действий в Баку".

    "Опыт показывает, что во многих странах экологические инициативы проходят через парламентский контроль, что позволяет оценивать результаты деятельности и придает дополнительную значимость работе в этой сфере. За последние пять лет количество экологических законопроектов, контролируемых парламентами, значительно увеличилось - их число, по приблизительным данным, превысило 50. Такой контроль позволяет не только отслеживать эффективность конкретных мероприятий, но и формировать стандарты, обеспечивающие устойчивое развитие", - сказал он.

    Он отетил, что правительства придают большое значение проблемам изменения климата и его последствиям, а также принимают меры для их смягчения.

    "Важна активность государственных ресурсов, вовлеченность городов в этот процесс и последовательная работа национального правительства, включая контроль со стороны парламента",- добавил Гюльмамедов.

    Азербайджан Климатическая неделя BCAW2025
