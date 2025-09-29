Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

За последние пять лет количество экологических законопроектов, контролируемых парламентами, значительно увеличилось и превысило 50.

Как передает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов на "Неделе климатических действий в Баку".

"Опыт показывает, что во многих странах экологические инициативы проходят через парламентский контроль, что позволяет оценивать результаты деятельности и придает дополнительную значимость работе в этой сфере. За последние пять лет количество экологических законопроектов, контролируемых парламентами, значительно увеличилось - их число, по приблизительным данным, превысило 50. Такой контроль позволяет не только отслеживать эффективность конкретных мероприятий, но и формировать стандарты, обеспечивающие устойчивое развитие", - сказал он.

Он отетил, что правительства придают большое значение проблемам изменения климата и его последствиям, а также принимают меры для их смягчения.

"Важна активность государственных ресурсов, вовлеченность городов в этот процесс и последовательная работа национального правительства, включая контроль со стороны парламента",- добавил Гюльмамедов.