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ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию

ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию.
Экология
13 ноября 2021 г. 22:46
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию

Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу итоговом коммюнике четвертого Парижского форума мира.

"Парижский форум мира объединил 22 министров обороны со всех континентов вокруг инициативы "Изменения климата и вооруженные силы". Это дорожная карта направлена на сокращение вредных выбросов вооруженным силами и на уменьшение ущерба (экологии)", - говорится в сообщении. В частности, о намерении сократить негативное влияние на экологию высказались военные Франции, Бельгии, США, Греции и Сенегала.

В коммюнике отмечается, что число сторонников этой инициативы будет увеличиваться.

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