ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию

Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию.
"Парижский форум мира объединил 22 министров обороны со всех континентов вокруг инициативы "Изменения климата и вооруженные силы". Это дорожная карта направлена на сокращение вредных выбросов вооруженным силами и на уменьшение ущерба (экологии)", - говорится в сообщении. В частности, о намерении сократить негативное влияние на экологию высказались военные Франции, Бельгии, США, Греции и Сенегала.
В коммюнике отмечается, что число сторонников этой инициативы будет увеличиваться.