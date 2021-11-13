ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию

Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию.

Вооруженные силы 22 государств в ходе Парижского форума мира приняли решение о сокращении негативного влияния на экологию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу итоговом коммюнике четвертого Парижского форума мира.

"Парижский форум мира объединил 22 министров обороны со всех континентов вокруг инициативы "Изменения климата и вооруженные силы". Это дорожная карта направлена на сокращение вредных выбросов вооруженным силами и на уменьшение ущерба (экологии)", - говорится в сообщении. В частности, о намерении сократить негативное влияние на экологию высказались военные Франции, Бельгии, США, Греции и Сенегала.

В коммюнике отмечается, что число сторонников этой инициативы будет увеличиваться.