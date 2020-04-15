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Воздух в Азербайджане прогреется до 24 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 24 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 16 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Юго-западный ветер утром временами перейдет в усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-11, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью будет 8-10, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Вечером местами есть вероятность интенсивных осадков, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром местами будет туман. Скорость умеренного западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью будет 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 16 апреля на Абшеронском полуострове на фоне повышения атмосферного давления ожидается усиление северного ветра, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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