Воздух в Азербайджане прогреется до 23 градусов

16 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами усиливающийся южный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, западный ветер усилится в некоторых восточных районах.
Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.