 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ВОЗ: Через 15 лет изменение климата будет ежегодно уносить 250 тыс. жизней

    Главными причинами смертности станут малярия, тепловые удары и недоедание

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/  К 2030 году от последствий изменения климата ежегодно будет умирать 250 тыс. человек. Главными причинами смертности станут малярия, тепловые удары и недоедание.

    Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, эти данные прозвучали на прошедшей в Париже  конференции ВОЗ, посвященной влиянию изменения климата на здоровье.

    Потепление и повышение влажности приведут к распространению насекомых-переносчиков болезней. От засух, ливней, чрезмерной жары пострадают урожаи, а значит, все больше людей будет голодать.

    Соглашение по климату, принятое в Париже в декабре 2015 года, предусматривает меры по адаптации к климатическим изменениям. В их числе - планы по защите здоровья населения от наиболее серьезных последствий изменения климата. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi