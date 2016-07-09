ВОЗ: Через 15 лет изменение климата будет ежегодно уносить 250 тыс. жизней

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ К 2030 году от последствий изменения климата ежегодно будет умирать 250 тыс. человек. Главными причинами смертности станут малярия, тепловые удары и недоедание.

Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, эти данные прозвучали на прошедшей в Париже конференции ВОЗ, посвященной влиянию изменения климата на здоровье.

Потепление и повышение влажности приведут к распространению насекомых-переносчиков болезней. От засух, ливней, чрезмерной жары пострадают урожаи, а значит, все больше людей будет голодать.



Соглашение по климату, принятое в Париже в декабре 2015 года, предусматривает меры по адаптации к климатическим изменениям. В их числе - планы по защите здоровья населения от наиболее серьезных последствий изменения климата.