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    Восточную пуму в США признали вымершей

    Это доказывают наблюдения, которые велись с 1938 года

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Восточную пуму исключили из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение опубликовано в ежедневном журнале правительства США.

    Восточную пуму официально признали вымершей на основании «доступной научной и коммерческой информации». Сообщается, что наблюдение за хищником с 1938 года, и до сих пор отсутствуют доказательства существования популяции или одиночных представителей этого подвида.

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