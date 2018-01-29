Восточную пуму в США признали вымершей

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Восточную пуму исключили из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей.

Как передает Report, соответствующее распоряжение опубликовано в ежедневном журнале правительства США.

Восточную пуму официально признали вымершей на основании «доступной научной и коммерческой информации». Сообщается, что наблюдение за хищником с 1938 года, и до сих пор отсутствуют доказательства существования популяции или одиночных представителей этого подвида.