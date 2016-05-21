В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится до 29 градусов

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в столице и на полуострове днем будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление - 764 мм.рт.ст., относительная влажность ночью составит 65-75, днем 45-55 процентов.

22 мая в районах Азербайджана ожидается,в основном, безоблачная погода, утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градуса тепла, днем 15-20 градусов тепла.