Температура воздуха в Азербайджане снизится, ожидаются грозы и дожди

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ 24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-24°, днем 26-30°, в Баку ночью 22-24°, днем 27-29° тепла.

Завтра в районах Азербайджана местами вероятны грозы, временами дожди, в некоторых местах интенсивного характера. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 28-33°, в горах ночью 12-16°, днем 17-22° тепла.

Атмосферное давление - 756 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%, днем - 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 21-22°, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23°, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25° тепла.